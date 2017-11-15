Смартфоны уже в следующем году могут заменить гражданский паспорт. Госдума в весеннюю сессию инициирует разработку законопроекта, по которому SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов — «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», уточнил депутат. При этом количество SIM-карт, продаваемых одному человеку, не будут ограничивать — каждая будет полноценным идентификатором. Также запретят передачу приобретенных SIM-карт третьим лицам. На ребенка любого возраста родители смогут оформить симку — по аналогии с загранпаспортом.

Смартфоны уже сегодня способны заменить любую платежную карту, следующий шаг — замена паспорта. Однако для полноценного запуска такого проекта и во избежание мошенничества, потребуется создать специальный госреестр SIM-карт и ужесточение контроля за ними, уверены в Госдуме.

Операторы мобильной связи инициативой заинтересовались, а вот в Росфинмониторинге, напротив, видят возможные риски.

«Идентификаторы личности выдаются госорганами, имеющими полномочия и доступ к соответствующим информационным системам, позволяющим исключить возможность ложной идентификации», — пояснил представитель Росфинмониторинга.

Если SIM-карта станет идентификатором человека, прежде всего необходимо понимать, что ответственность ее держателя существенно вырастет. Соответственно, для реализации предложения нужно максимально обезопасить россиян. В том числе необходимо ужесточить правила выдачи SIM-карты, чтобы мошенники не смогли изготовить ее дубликат.

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