В разделе цифровых товаров на сайте Яндекс.Денег появились подарочные сертификаты и карты для оплаты различных товаров и услуг: электронных книг, детских товаров, бытовой техники, мебели или, например, билетов в кино. Такой сертификат можно подарить другому человеку, а он выберет сам, что на него купить.

До сих пор Яндекс.Деньги предлагали пользователям на цифровой витрине игры и программное обеспечение. Теперь сервис также стал сотрудничать с ритейлерами и поставщиками — сейчас их уже более 20. Среди них — Ozon, Amediateka, «ЛитРес», ЦУМ, «Детский мир», «М.Видео», «Республика», «Киноход», «Адамас» и многие другие.

Номинал цифровых сертификатов — от 100 рублей. Оплатить их можно без регистрации в Яндекс.Деньгах и без комиссии: из электронных кошельков или с любых банковских карт. После оплаты сертификат придет пользователю на e-mail. Его можно распечатать с сайта Яндекс.Денег. Полученный таким образом подарочный сертификат человек сможет активировать в соответствующем интернет-магазине или торговой точке.

«Цифровые сертификаты очень востребованы сегодня, и этот сегмент рынка активно развивается. Мы приглашаем к сотрудничеству партнеров, готовых продавать свои подарочные сертификаты на онлайн-витринах. Наша цель — дать людям возможность на одной площадке подобрать сертификат на любой случай жизни, будь то покупка новой кухни, пополнение баланса в онлайн-игре или полет на воздушном шаре», — комментирует руководитель направления цифровой дистрибуции Яндекс.Денег Светлана Горобец.

По данным исследования Persistence Market Research, в 2016 году оборот мирового рынка подарочных карт составил $307 млрд. Из них $20 млрд приходится на электронные карты и сертификаты. Эксперты прогнозируют, что до 2024 года весь рынок будет расти на 10,8% в год, в сегменте электронных сертификатов годовой рост составит 20,7%. По оценке аналитиков Яндекс.Денег, годовой объем российского рынка подарочных сертификатов составляет около 45 млрд рублей.

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