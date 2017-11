Вечером 12 ноября состоялся запуск для многих долгожданной сети форка Bitcoin Gold. Об этом сообщила команда команда проекта Bitcoin Gold сообщила в своем блоге.

Bitcoin Gold is now Live, having survived a massive and concerted attack from its first moment of existence. Big events attract big attenion, but it’s sometimes the unwanted kind! A massive attack was made in an apparent effort to disrupt the mainnet launch, but the Bitcoin Gold team managed to get the network up and running… albeit a little later than planned. Mainnet launched, mining will be available at block height 499407.