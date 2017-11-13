Вечером 12 ноября состоялся запуск для многих долгожданной сети форка Bitcoin Gold. Об этом сообщила команда команда проекта Bitcoin Gold сообщила в своем блоге.

Bitcoin Gold is now Live, having survived a massive and concerted attack from its first moment of existence. Big events attract big attenion, but it’s sometimes the unwanted kind! A massive attack was made in an apparent effort to disrupt the mainnet launch, but the Bitcoin Gold team managed to get the network up and running… albeit a little later than planned. Mainnet launched, mining will be available at block height 499407.

Как сообщает anycoin.news, запуск состоялся несколько позже, чем планировали авторы форка — первоначально планировалось, что сеть запустится в 19-00 UTC.

Напомним, Bitcoin Gold представляет собой форк оригинальной версии криптовалюты Bitcoin, официально отделившийся от основной сети 24 октября. Он предусматривает измененный алгоритм шифрования (Equihash вместо SHA-256), защиту от атаки воспроизведения и предотвращение ошибочных транзакций.

Изначально планировалось, что сеть запустится 1 ноября, однако сразу после разделения проекту пришлось пережить несколько DDOS-атак, что задержало запуск. Криптовалютное сообщество неоднозначно восприняло идею форка. Ряд бирж отказалось поддержать его и начислить соответствующие монеты своим клиентам, а майнеры скептически восприняли смену алгоритма шифрования, исклющую возможность использования существующего оборудования для майнинга для расчета блоков новой криптовалюты.

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