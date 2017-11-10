Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть возможность создания на территории региона свободной экономической зоны (СЭЗ) для легального производства криптовалюты. Соответствующее обращение народный избранник подготовил на имя главы минфина Антона Силуанова, сообщает пресс-служба Петрова.

«Свободная экономическая зона, вероятно, могла бы эффективно расположиться на территории Сайменского канала, который, фактически, принадлежит нашей стране, но находится в аренде у Финляндии», — сказал детутат.

По его словам, учитывая сегодняшний интерес граждан к майнингу и криптовалютам, «стоит предпринимать не спекулятивные действия, а открыть возможность в эту особую экономическую зону ввозить оборудование для майнинга». «И майнить биткойны, зарабатывать денежные средства собственным трудом, не входя ни в какие экономические риски», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что создание такой зоны в пределах арендуемого канала могло бы подстегнуть экономическое и социальное развитие приграничных с Евросоюзом территорий, привлечь инвесторов в регион, а также укрепить позиции РФ на международной арене.

Источник: РИА Новости

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