С начала 2018 года Центробанк планирует вести для платежных систем риск-ориентированный надзор. Иностранные же компании этого сегмента предполагается обязать иметь в РФ уполномоченные организации и работать только с российскими банками. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на Национальном платежном форуме.

Степень регулирования будет зависеть от типа значимости платежных систем (ПС) и количественных показателей их деятельности. Чем крупнее и чем влиятельнее платежная система, тем «пристальнее и внимательнее» с ней будет взаимодействовать ЦБ. «Чем меньше платежная система, тем реже мы будем с ней контактировать», — сказала Бакина.

Также регулятор намерен ужесточить требования к иностранным системам перевода денежных средств.

По данным на 3 ноября 2017 года, в реестр ЦБ входит 31 оператор платежной системы. Сейчас они уже разделены на три типа по значимости: социально значимые (в том числе платежные системы Visa, MasterCard, «Золотая корона»), национально значимые (например, АО «КБ «Юнистрим») и системно значимые (например, НКО АО НРД) . Системно и социально значимые платежные системы определяются исходя из объемов осуществляемых ими денежных переводов; национально значимые — это компании, которые напрямую или косвенно контролируются государством. По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, оценить объем этого рынка сложно, поскольку под понятие денежного перевода подпадают все переводы, в том числе и банковские переводы частных клиентов.

Методология расчета для разделения ПС сейчас находится на утверждении. Какие именно показатели будут лежать в основе методологии, в пресс-службе ЦБ комментировать не стали.

Участники рынка называют предложенные меры своевременными, ожидая, что мелкие участники рынка благодаря им смогут уйти от излишне пристального надзора.

Платежные системы разнятся по своей бизнес-модели, размерам и, соответственно, рискам, говорит председатель совета директоров и совладелец QIWI Борис Ким. «Риск-ориентированный подход позволяет оптимально распределить нагрузку на надзорные подразделения и дать возможности для развития небольшим платежным системам, избавив их от излишней и дорогостоящей опеки», — говорит он.

Эксперты также отмечают, что рынок платежных систем в настоящее время недостаточно регулируется, в частности на нем работает много платежных агрегаторов, формально не являющихся платежными системами, но предоставляющих клиентам их функции. «В этой связи регулятор, вероятно, планирует ужесточить контроль за рынком денежных переводов», — сказал РБК один из участников рынка.

Также ЦБ планирует изменить требования к иностранным системам перевода денежных средств. Как уточнила директор департамента национальной платежной системы Банка России, планируется обязать иностранные системы перевода средств иметь в России уполномоченную организацию и осуществлять деятельность только через российские банки.

Эти изменения могут коснутся, например, системы переводов MoneyGram, которая занимается исключительно трансграничными переводами без открытия счета, используя российские банки как провайдеров, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. «А наше законодательство в отношении платежных систем и само определение платежной системы в России тесно связано с операциями именно на территории РФ», — говорит она.

По материалам РБК

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