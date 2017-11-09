Яндекс.Деньги выпустили приложение Яндекс.Заправки. Теперь водители могут оплатить заправку машины без похода на кассу и ожидания в очереди. Партнерами по проекту выступили платежная система Mastercard и компания «Ликард» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Сейчас в приложении доступны московские заправки ЛУКОЙЛ, в ближайшее время появятся все АЗС компании — по всей стране их 2250. По данным Автостата, сегодня на заправках ЛУКОИЛ заправляются 46,2% российских автомобилистов. В будущем Яндекс.Заправки начнут работать и на других АЗС.

На экране мобильного теелфона водитель находит ближайшую заправочную станцию. Человек может выбрать колонку, литраж или сумму, на которую он хочет заправиться. Заплатить можно Яндекс.Деньгами, картой Mastercard или Maestro.

Яндекс.Заправки умеют запоминать данные карты, поэтому каждый раз указывать их заново не придется. Комиссии в приложении нет — оплатить нужно только топливо, при этом действуют все скидки и спецпредложения. А если добавить в приложение карту лояльности сети «ЛУКОЙЛ», можно будет копить баллы.

«Яндекс построил целую экосистему сервисов, которые помогают людям в разных ситуациях, — комментирует гендиректор Яндекс.Денег. — Каждый месяц этими сервисами пользуются 14,5 млн автомобилистов: они платят транспортный налог и штрафы ГИБДД через Яндекс.Деньги, строят маршруты в Яндекс.Навигаторе и оплачивают стоянку в Яндекс.Парковках. Теперь мы будем помогать автомобилистам и на заправке. Яндекс.Заправки — первый в России сервис для удаленной оплаты топлива с таким широким охватом АЗС».

По мнению главы «Ликард» Дениса Рюпина, спрос на оплату через новое приложение будет высоким.

Уже в следующем году Яндекс.Заправки станут работать с картами других платежных систем и с Apple Pay. Кроме того, в будущем появится специальное API Яндекс.Заправок, с помощью которого любые сети АЗС смогут самостоятельно подключиться к приложению — обновлять ПО или кассовые аппараты на каждой отдельной АЗС не потребуется. Колонки на АЗС будут постепенно оснащаться специальными QR-кодами — тогда водителям не придется выбирать АЗС и указывать номер колонки вручную.

По данным Яндекс.Денег, средний чек на АЗС в 2017 году составлял 774 рубля. А за 2016 год российские автомобилисты потратили на топливо 2,9 трлн рублей, согласно данным Автостата.

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