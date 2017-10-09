До конца года Банк России представит законопроект о регулировании игроков нового формата, предоставляющих платежные услуги. Об этом в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

«Это регулирование касается платежных агрегаторов, провайдеров технологических услуг, то есть, то, что уже сейчас работает на рынке, но пока вне регуляторной среды оказалось. Мы, на самом деле, намеренно не стали вначале ставить им какие-то барьеры с тем, чтобы не задушить на начальном этапе этот бизнес. Хотелось в этом разобраться, понять, насколько он будет востребован», — сказала Бакина.

Она подчеркнула, что с соответствующим предложением ЦБ выступит уже до конца текущего года. По ее словам, в новом законопроекте будет определена терминология, а также требования к таким игрокам на рынке, чтобы они были в рамках конкурентных условий. «Это будет касаться всего круга операций, которые данные игроки предоставляют. В большей степени это касается платежной тематики», — пояснила она.

«Мы работаем над вопросом регулирования этих отношений с тем, чтобы не перекрыть этот сервис, а чтобы создать те условия, которые будут создавать … равноправную конкуренцию, понимание рисков и умение управлять ими. Мы выйдем в ближайшее время с нашим видением о том, как организовать и отрегулировать их работу, и будем готовы обсуждать», — заключила Алла Бакина.

Источник: ПРАЙМ

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