У «Тинькофф банка» возникли проблемы с проведением платежей через мобильное приложение и онлайн-банк, а также с работой карт.

«К сожалению, у нас есть некоторые технические неполадки, более подробная информация появится ориентировочно через час. Приносим извинения от лица банка», — приводят цитату работника колл-центра «Тинькофф банка» «Ведомости».

На вопрос о том, стоит ли сейчас пытаться проводить платеж, в колл-центре порекомендовали подождать час. Провести платеж через сервисы «Тинькофф банка» корреспонденту «Ведомостей» не удалось в 13.32 и 14.11 (МСК). В обоих случаях появлялось сообщение о недоступности сервиса по техническим причинам и рекомендацией провести операцию позднее.

Добавим, что в конце сентября клиенты «Тинькофф банка» также жаловались на проблемы с проведением операций. Многочисленные сообщения с указанием на возникшие проблемы появились на официальной странице банка в сети Twitter. Тогда представитель банка пояснял, что клиенты «столкнулись с нестабильной работой мобильного приложения и интернет-банка».

В течение 30-40 минут клиенты «Тинькофф банка» не могли расплатиться картами всех платежных систем, рассказывал источник, видевший информацию об отказах в своей сети. По его словам, не работал также эквайринг «Тинькофф банка», причины неизвестны, возможно, что-то с процессингом. Тогда проблемы затронули не все операции, а только их часть.

UPD:

По состоянию на 15:45 (МСК) работоспособность сервисов Тинкофф-банка была восстановлена. «Работа сервисов Тинькофф-банка восстановлена. Платежи и переводы проходят в нормальном режиме. Еще раз приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в банке.

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