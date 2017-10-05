Группа компаний QIWI приобрела бренд и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки». Об этом сегодня заявил гендиректор QIWI Сергей Солонин в ходе форума Finopolis-2017 в Сочи.

«Мы купили программное обеспечение и бренд Рокетбанка и «Точки» у банка «Открытие». Сумму сделки не раскрываем. Речь идет именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и «Точки» будет переведен в QIWI», — отметил Солонин, подчеркнув, что клиенты Рокетбанка и «Точки» останутся в банке «Открытие».

Сергей Солонин также сообщил, что временная администрация банка «Открытие» планирует увеличить долю в QIWI, «сейчас на банке консолидировано около 12,2% акций QIWI».

Добавим, что сервисы дистанционного обслуживания «Рокетбанк» и «Точка» работают с физическими и юридическими лицами соответственно. Оба сервиса входили в периметр сделки по санации банка «ФК Открытие». «Рокетбанк» работает на базе «ФК Открытие» с 2016 года, ранее работал на базе Интеркоммерцбанка, у которого в 2016 году отозвали лицензию. «Точку» банк также купил в 2016 году.

Источник: ТАСС

(Всего прочитано 17 раз, из них 10 посещений сегодня)