Банк России хочет создать общедоступную единую инфраструктуру по биометрической идентификации и розничным платежам с особым акцентом на безопасности и защите персональных данных. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме инновационных технологий Finopolis, который в эти дни проходит в Сочи.

«Понятие инфраструктуры в цифровой экономике меняется. Что должно быть общим, чем должны пользоваться участники рынка — важно это определить. На мой взгляд, система идентификации, и в том числе биометрическая, — национальная инфраструктура, участники рынка могут его совершенствовать, но это должен быть некий общий сервис, который может быть всем доступен», — цитирует ПРАЙМ заявление руководителя регулятора.

«То же самое, мы считаем, по системе розничных платежей между конкретными людьми, чтобы у них был этот сервис, точно так же как работает платежная система Банка России, предоставляя сервисы многим участникам», — добавила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что данная тема обсуждается не потому, чтобы создать монополию или вытеснить рыночных участников. «Мы эту тему обсуждаем на площадке Ассоциации финансовых технологий вместе с крупнейшими участниками,… чтобы создать общую инфраструктуру, которой могут пользоваться все», — сообщила Набиуллина, добавив, что защита персональных данных также требует обсуждения.

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