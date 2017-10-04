В Узбекистане в режиме бета-тестирования запустили платежную систему под названием Oson. Разработчиком системы выступила местная компания Brio Group.

Как сообщает UzDaily.uz, воспользоваться сервисами Oson можно как на ее официальном сайте, так и через мобильные приложения на платформах iOS и Android.

На данный момент система позволяет осуществлять p2p-переводы, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, а также покупки в торговых точках, кафе и ресторанах на территории Узбекистана. Список партнеров Oson постоянно увеличивается.

Новая система поддерживает технологии QR-кода и NFC. Последняя позволяет превратить смартфон в бесконтактное платежное устройство. После установки мобильного приложения Oson пользователю достаточно привязать к нему банковскую карту. Далее деньги в счет оплаты покупок или услуг будут списываться именно с нее. Подтвердить покупку можно вводом пин-кода или же при помощи Touch ID.

В ближайшее время команда Brio Group представит на базе Oson решение для бизнеса.

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