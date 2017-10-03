Faktura.ru интегрировала решение Kaspersky Fraud Prevention в собственные сервисы дистанционного банковского обслуживания. Теперь банки-партнеры Faktura.ru смогут использовать весь функционал комплексного решения, разработанного специально для защиты от финансового мошенничества.

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», в 2016 году клиенты 60% финансовых организаций сталкивались с попытками мошенничества. В связи с этим, 30% банков называют атаки на пользователей мобильными и онлайн-сервисами одной из основных проблем, вызывающих серьезные опасения.

Интеграция Faktura.ru и Kaspersky Fraud Prevention позволит финансовым организациям значительно повысить защищенность своих клиентов от киберпреступников. Банку достаточно активировать в своей странице на платформе Faktura.ru специальный скрипт, который собирает информацию о поведении и окружении пользователя онлайн-банкинга. Это позволяет обнаруживать и предотвращать мошенническую активность уже на ранней стадии. Подобный формат взаимодействия способствует не только снижению издержек на обеспечение безопасности, но и значительно сокращает потери от самого мошенничества в дистанционных каналах обслуживания.

«Kaspersky Fraud Prevention переводит систему безопасности банка на принципиально иной уровень и позволяет ему быть на шаг впереди преступников. При этом решение никак не отражается на удобстве онлайн-банкинга для обычных пользователей», — отметил руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Александр Ермакович.

Платформа Kaspersky Fraud Prevention, предназначенная для защиты от финансового мошенничества, автоматически оценивает возможные риски и отслеживает подозрительные процессы не только в момент входа в систему, но и в течение всей сессии. Решение устраняет последствия инцидента и дает организациям возможность опередить злоумышленников: активно блокирует попытки похитить данные пользователей, нейтрализуя угрозу до того, как будет нанесен ущерб.

Справка:

Онлайн-сервис Faktura.ru входит в группу компаний ЦФТ и предлагает услуги комплексного аутсорсинга дистанционного банковского обслуживания. В портфеле компании более 340 реализованных проектов с банками-партнерами, имеющими разнообразные бизнес-модели и требования к онлайн-банкингу. В процессинговом центре Faktura.ru ежедневно обрабатывается более миллиона транзакций по счетам 10 миллионов клиентов.

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