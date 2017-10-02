«МегаФон» осуществил первую в России сделку по размещению рублевых облигаций с использованием технологии блокчейн.

Расчетную платформу на блокчейне мобильному оператору предоставил Национальный расчетный депозитарий (НРД). Организатором и покупателем выпуска облигаций на сумму 500 млн. рублей стал Райффайзенбанк.

Как отмечается в пресс-релизе МегаФона, сделка является уникальной для рынка: впервые в российской практике для ее осуществления применяется блокчейн. В рамках структуры сделки доступ к децентрализованной платформе получают эмитент, центральный депозитарий и инвестор. Выпуск облигаций будет погашен 22 декабря 2017 года.

Система работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учета облигаций максимально прозрачным и простым. Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Использование криптографической защиты и верификации позволяет проводить все операции в электронном виде, что позволяет экономить время, снижать затраты каждого из участников сделки, в режиме онлайн регистрировать и подписывать документы, избегать возможности ошибки при подписании документов.

«Эта знаковая сделка является первым и важным шагом в тестировании широкого спектра возможностей использования технологии блокчейн на российском рынке ценных бумаг,— отметил член правления Райффайзенбанка Андрей Попов. — Несмотря на активное развитие блокчейна, законодательная база в России в этом направлении только развивается. Успешное завершение данной сделки позволит нам сформировать новое правовое поле, в рамках которого в дальнейшем будут осуществляться все подобные проекты на рынке ценных бумаг в России».

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