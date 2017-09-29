Финансовый регулятор Южной Кореи запретил местным компаниям привлекать денежные средства с помощью ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов — Прим.Ред.). Как сообщает CNBC, запрет распространяется на все виды криптовалют.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи посчитала, что без должных инструментов контроля над процессом, привлечение средств при помощи ICO в криптовалютах создает угрозу роста числа финансовых махинаций на рынке.

К нарушителям данного запрета будут применяться «жесткие меры», правда регулятор их пока не конкретизировал.

Добавим, что в начале сентября полный запрет на ICO был введен в Китае. Тогда рынок отреагировал на эту новость резким падением курса биткоина ниже отметки в $3000. Жесткие ограничения по отношению к ICO сегодня действуют в США.