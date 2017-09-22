Московская биржа обсуждает возможность запуска торгов фьючерсным контрактом, базовым активом для которого будет выступать индекс биткоина. Встреча представителей торговой площадки с участниками рынка, на которой обсуждались возможные параметры нового инструмента, прошла в минувшую среду. Об этом сообщает RNS со ссылкой на нескольких участников встречи и близкого к бирже источника.

«Обсуждали возможные параметры фьючерса на индекс биткоина. Они обозначили проблему, что не могут найти индекс, по которому рассчитывать фьючерс. Есть разные индексы: у одного расчет происходит раз в день и не в московское время, к другим — низкий кредит доверия», — рассказал один из участников мероприятия.

Как следует из презентации московской биржи, площадка рассматривет в качестве возможного базового актива для нового фьючерса индекс NYSE Bitcoin Index, а также индексы Bitcoin Real Time Index и Bitcoin Reference Rate, провайдером которых является группа Чикагской товарной биржи.

В настоящее время биткоин обращается на внебиржевых рынках — так называемых криптовалютных биржах. По этой причине не существует единых котировок биткоина: у каждой криптобиржи они разные. При этом расчетом биржевых индексов биткоина занимаются, в частности, Нью-Йоркская фондовая биржа и группа Чикагской товарной биржи.

«Реальной спецификации пока нет, идет просто обсуждение», — сказал другой участник встречи, подчеркнув, что о сроках запуска нового торгового инструмента речи не шло.

«Мы готовы организовать торги финансовыми продуктами, на которые существует спрос со стороны участников торгов и их клиентов и которые обеспечивают достаточную юридическую защиту. На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты (ETF). С регуляторной и технической точек зрения быстрее и легче реализовать возможность торговли производными на криптовалюту», — сообщили в пресс-службе «Московской биржи».

По словам представителя биржи, в настоящий момент идет работа над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютами, в частности, платформы пост-трейдингового обслуживания криптоактивов. Кроме этого, как отметили в пресс-службе торговой площадки, параллельно ведется диалог с регуляторами для уточнения юридических тонкостей организации торгов криптоактивами в РФ и обеспечения защиты интересов приобретателей таких активов.

Добавим, что в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев предложил разрешить торговлю биткоинами на Московской бирже только квалифицированным инвесторам. В свою очередь представители криптовалютной отрасли высказались с резкой критикой такой позиции Минфина.

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