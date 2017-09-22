Для выработки адекватных предложений по регулированию криптовалют в России, депутатам Госдумы нужно завести собственные криптокошельки. С такой рекомендацией на конференции «Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей» выступил сегодня интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сообщает RNS.

«Меня, конечно, очень сильно тревожит и заботит, что образовывать и депутатов, и всех остальных можно сколь угодно долго, но пока они не попробуют, ничего не произойдет, никакой регуляторики не будет», — сказал Мариничев.

Интересно добавить, что ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что не верит в появление в России национальной криптовалюты.

«Насчет битрубля я не уверен, что такая валюта появится. На сегодняшний день я считаю, что вряд ли это появится с учетом позиции Центрального банка особенно», — сказал Аксаков.

Что касается позиции Банка России, то в отношении «частных денег» и криптовалют она принципиально не поменялась с начала 2014 года. Регулятор опубликовал собственное видение данной проблемы в начале сентября на своем официальном сайте в связи с резко возросшим в последнее время числом запросов участников финансового рынка и СМИ по поводу криптовалют.

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