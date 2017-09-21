Банк России планирует выставить требования к международным платежным системам с целью последующего регулирования их деятельности в национальных интересах. Об этом на конференции «Электронные платежи и денежные переводы — 2017» заявила начальник управления организации и развития государственных платежей департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Мария Красенкова.

Представитель регулятора напомнила, что многие государства, например Украина и Казахстан, выставляют требования к иностранным платежным системам. Отсутствие таких требований в России приводит к некоторой дискриминации национальных платежных систем, подчеркнула она.

«Банк России сейчас рассматривает возможность введения понятия «международных платежных систем», чтобы начать регулировать эту сферу и создавать равные конкурентные условия для всех участников рынка», — сообщила Красенкова.

Источник: Banki.ru

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