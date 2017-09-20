Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил инновационным энергоемким стартапам, в том числе разработчикам российской криптовалюты, рассмотреть площадку нового технопарка в Сосновом Бору, который создается на месте Ленинградской АЭС.

«Как вы знаете, в Сосновом Бору завершается строительство ЛАЭС-2. В связи с этим высвобождаются большие площади первой атомной станции. Мы много думали, как их использовать в дальнейшем, в том числе — под современный технопарк, а сейчас возникла идея предложить эту площадку под создание инновационных энергоемких производств. Мы не исключаем, что эта площадка может быть интересна разработчикам российской криптовалюты», — сказал Дрозденко, обращаясь к представителям малого и среднего бизнеса региона в рамках форума «Энергия возможностей».

Эксперты сочли идею технопарка перспективной, однако обратили внимание, что российские власти пока только обсуждают регулирование криптовалют.

Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре пообещал, что его министерство подготовит законопроект о регулировании криптовалют до конца текущего года. Немногим позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина и вовсе предупредила об опасности «криптомании», подчеркнув, что регулятор не намерен легализовывать использование криптовалют как денежных средств.

По материалам РИА Новости

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