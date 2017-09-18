«Как ранее сообщала пресс-служба, в течение непродолжительного времени некоторые пользователи Android и веб-версии «Сбербанк Онлайн» сегодня испытывали сложности со входом в систему. В настоящее время проблема устранена, и все клиенты могут пользоваться привычным для себя приложением и сайтом Сбербанка», — сказал представитель банка.

Ранее в call-центре Сбербанка сообщили о нестабильной работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Проблема имела место сегодня в утренние часы по московскому времени.

«Уважаемые пользователи услуги «Сбербанк Онлайн», в настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему, просим вас воспользоваться услугой позднее. Приносим Вам извинения за доставленные неудобства», — сказал автоответчик.