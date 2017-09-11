Министерство финансов РФ обещает подготовить законопроект о регулировании криптовалют до конца текущего года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По словам министра финансов, Россия, подобно другим государствам мира, должна законодательно урегулировать использование такого финансового инструмента, как криптовалюты.

«Мы считаем возможным участие физлиц в покупках этих инструментов, но эти покупки должны быть четко регламентированы. Надзор за криптовалютами должны осуществлять соответствующие органы», — отметил Силуанов.

Также он напомнил о высокой волатильности криптовалют и присутствии на рынке большого числа «мошенников и жуликов».

Ранее, как сообщали «Ведомости», Антон Силуанов также говорил о том, что покупка криптовалют для физлиц должна осуществляться по аналогии с покупкой облигаций федерального займа.

По материалам Forklog

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