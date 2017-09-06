По состоянию на первую половину 2017 г. объем сделок с различными криптовалютами увеличился на $325 млрд долл. При этом две трети данного объема обусловлены значительным ростом цены «эфира» (Ethereum). Такие данные приводятся в специализированном прогнозе компании Juniper Research.

Отмечается, что прирост по этому показателю будет выше аналогичных прошлогодних цифр аж в 15 раз. Кроме роли «эфира», исследователи отмечают рост сделок с Litecoin. Объем торгов только по этой виртуальной валюте к концу года исследователи прогнозируют на уровне $100 млрд.

Немалую лепту в капитализацию криптовалют внесли и недавние изменения в протоколе биткоина (хардворк) с 1 августа, а также появление Bitcoin Cash. Эксперты, однако, предостерегают от возможной «просадки» рынка в ноябре этого года: на это время запланировано очередное обновление протокола.

Напомним, в 2017 году стоимость криптовалюты биткоин выросла с начала года с $1 тыс. до почти $5 тыс. в августе.

По материалам Finextra

(Всего прочитано 5 раз, из них 4 посещений сегодня)