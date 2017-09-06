Почитатели марки Starbucks получили уникальную возможность значительно сэкономить на покупке продукции популярного кофейного бренда. Дело в том, что с 1 октября интернет-магазин Store.starbucks.com прекращает свою работу, о чем сообщается на его официальном сайте.

Уникальные брендовые чашки, графины и термосы от Starbucks предлагаются всем желающим со скидкой до 50%. Предложение ограничено, поэтому распродажа может закончиться даже до обозначенного часа «X». При этом купить товары со скидкой могут только резиденты США.

Ассортимент онлайн-магазина по прежнему будет доступен, но уже по обычной цене в торговых точках Starbucks или на сторонних маркетплейсах в интернете.

По словам представителей Starbucks, компания планирует сосредоточить свои усилия на партнерстве с такими физическими площадками, как Swell и Lily Pulitzer, а также займется своим мобильным приложением и программой лояльности Starbucks Rewards.

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