Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в рекламном ролике кредитной карты «Совесть» (продукт «Киви банка») на Первом канале. Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Москве.

Так, по мнению службы, существенная часть информации о продукте демонстрируется в рекламе нечитаемым шрифтом, что искажает смысл и вводит потребителя в заблуждение.

«В рекламном материале информация о возможности использования кредитной карты «Совесть», условиях и порядке погашения кредиторской задолженности, в частности сведения о том, что «проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами», выведены из поля зрения потребителя», — говорится в сообщении столичного ФАС.

Управление возбудило дело в отношении «Киви Банка». Его рассмотрение назначено на 14 сентября.

Ну а вот тот самый ролик, который привлек внимание ФАС.

По материалам ПРАЙМ

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