ФАС возбудила дело против «Киви банка» из-за «Совести»
Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в рекламном ролике кредитной карты «Совесть» (продукт «Киви банка») на Первом канале. Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Москве.
Так, по мнению службы, существенная часть информации о продукте демонстрируется в рекламе нечитаемым шрифтом, что искажает смысл и вводит потребителя в заблуждение.
«В рекламном материале информация о возможности использования кредитной карты «Совесть», условиях и порядке погашения кредиторской задолженности, в частности сведения о том, что «проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами», выведены из поля зрения потребителя», — говорится в сообщении столичного ФАС.
Управление возбудило дело в отношении «Киви Банка». Его рассмотрение назначено на 14 сентября.
Ну а вот тот самый ролик, который привлек внимание ФАС.
По материалам ПРАЙМ