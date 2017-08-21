Украинские власти собираются внести изменения в законодательство, регулирующее работу платежных систем в стране. Так, в скором времени планируется предоставить право небанковским финансовым учреждениям выпускать электронные деньги. Об этом заявила замдиректора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Наталия Лапко.

По ее словам, Нацбанк учитывает стремительное развитие рынка платежных систем и старается урегулировать актуальные вопросы использования в стране инновационных продуктов и услуг.

«Соответствующий законопроект, построенный на европейских стандартах регулирования платежного рынка, сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины. И мы надеемся на плодотворное сотрудничество с парламентом в работе над изменением законодательства в сфере регулирования деятельности платежных систем», — сказала Лапко.

Она также рассказала, что принятие такого законопроекта, в частности, позволит упорядочить деятельность небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг, предоставить им право осуществлять выпуск электронных денег и иметь коммерческих агентов.

Добавим, что на сегодняшний день эмитировать электронные деньги на Украине имеют право только банки.

По материалам ForkLog

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