Платежная система PayPal сообщила о создании двух лабораторий инноваций в Индии. Цель — помочь развитию финтех-стартапов в стране, сообщает The Paypers.

Планируется, что лаборатории займутся исследованиями в области цифровых платежей, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, а также интернета вещей и робототехники. Также новые исследовательские единицы должны интегрировать в свою работу некоторые из текущих инициатив компании, таких, например, как PayPal Incubator.

Всего в промежутке между 2013 и 2016 годами в Индии было зарегистрировано более 145 000 патентов.

В Индии лаборатории PayPal являются первой такой инициативой платежной системы. До этого компания открыла по одной лаборатории инноваций в США и Сингапуре.

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