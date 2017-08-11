11 августа курс криптовалюты биткоин обновил новый исторический максимум, преодолев на многих биржах отметку в $3500.

Так, барьер в $3500 взяли биржи Bitstamp ($3528), Bitfinex ($3525), Kraken ($3547), GDAX ($3524) и другие популярные площадки, передает Forklog.

По данным ресурса Coinmarketcap, средневзвешенный курс первой криптовалюты сегодня достигал $3517, а ее рыночная капитализация превысила $58 млрд. За последние 24 часа биткоин вырос в цене на 3,2%, а за последнюю неделю — более, чем на 22,6%.

На этом фоне совокупная капитализация криптовалют также вышла на новый рекордный уровень, превысив $126 млрд. Из них на долю биткоина приходится 45,3%.

Интересно также отметить, что все криптовалюты из первой десятки рейтинга Coinmarketcap на сегодняшний день имеют капитализацию более $1 млрд.

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