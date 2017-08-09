Советы директоров американского платежного оператора Vantiv Inc. и британского Worldpay Group Inc. договорились о слиянии компаний. Об этом говорится в совместном пресс-релизе платежных организаций.

В результате слияния будет образована компания рыночной стоимостью около $28,8 млрд. По данным WSJ, сумма контракта оценивается почти в $10,5 млрд. Ожидается, что после закрытия сделки акционеры Vantiv и Worldpay будут владеть примерно 57% и 43% акций объединенной компании соответственно.

Надо сказать, что о заключении принципиального соглашения по ключевым условиям потенциального слияния компании сообщили еще в начале июля.

Британская Worldpay специализируется на проведении платежей. Ее акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. Worldpay была основана в 1989 году как электронная платежная система под названием Streamline.

Американская Vantiv занимается обработкой и проведением платежей в США, штаб-квартира расположена в Цинциннати (штат Огайо).

Источник: ПРАЙМ

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