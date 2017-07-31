Китайские платежные сервисы расширят свое присутствие в России. ВТБ и китайская платежная система Alipay (входит в Alibaba Group) договорились об эквайринговом обслуживании во всей POS-терминальной сети банка. Об это сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора по развитию Alipay в России Богдан Задорожный и вице-президента ВТБ 24 Алексей Киричека.

Технологическое обслуживание проекта вместе с ВТБ осуществляют ВТБ 24 и компания «Мультикарта». Коммерческие условия сотрудничества компании-партнеры не раскрывают. Ожидается, что ежегодно Alipay в России будет пользоваться более 1 млн человек.

ВТБ — первый крупный эквайер, с которым достигнута договоренность массового включения Alipay, отмечает Задорожный. По данным ВТБ, его POS-сеть насчитывает 120 тыс. устройств. Среди крупнейших партнеров — сети «Ашан», «Лента» и «Магнит», РЖД, сервисы «Яндекс.Такси», Delivery Club, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и др.

По словам источника «Ъ» на финрынке, среднерыночная ставка по карточному эквайрингу в офлайне составляет 1% для крупнейших ритейлеров, 2–3% — для малого и среднего бизнеса. Ранее Alipay договорился об эквайринге в сегменте люкс-ритейла с «Русским стандартом».

Оплата Alipay происходит через мобильное приложение сканированием QR-кода кошелька покупателя или QR-кода трансакции. Также будут доступны POS-терминальное и кассовое решения. По оценке ВТБ 24, Alipay будет наиболее популярен в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Иркутске. «Количество туристов из Китая в России продолжает расти. Потенциальный объем этого рынка составляет 300 млрд руб. в год», — подчеркнул Алексей Киричек.

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