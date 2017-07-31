Клиенты Сбербанка России сегодня столкнулись с временными трудностями при проведении операций. Сейчас работа систем полностью восстановлена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы кредитной организации.

«Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — отметили в пресс-службе.

В колл-центре Сбербанка уточнили, что отмечались некоторые ограничения в проведении операций по картам в банкоматах самого Сбербанка и сторонних банков, в «Сбербанк онлайне» и мобильном банке, а также при оплате товаров и услуг в интернете.

Причину сбоя банк не назвал.

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