Сервисы Сбербанка вновь «штормило»
Клиенты Сбербанка России сегодня столкнулись с временными трудностями при проведении операций. Сейчас работа систем полностью восстановлена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы кредитной организации.
«Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — отметили в пресс-службе.
В колл-центре Сбербанка уточнили, что отмечались некоторые ограничения в проведении операций по картам в банкоматах самого Сбербанка и сторонних банков, в «Сбербанк онлайне» и мобильном банке, а также при оплате товаров и услуг в интернете.
Причину сбоя банк не назвал.
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