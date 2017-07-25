Число операций по картам национальной платежной системы «Мир» с начала года выросло почти в шесть раз, составив 14,3 млн трансакций за июнь 2017 года. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на статистические данные Национальной системы платежных карт (НСПК).

По оценкам экспертов, через три года НСПК может занять более 40% рынка по эмиссии карт «Мир», благодаря их технологической начинке и расширению сети их приема. Этому также будет способствовать перевод на «Мир» бюджетников. Аналитики прогнозируют, что увеличение доли НСПК среди платежных систем приведет в росту количества операций по этим картам в десятки тысяч раз к 2020 году по сравнению с текущим.

В НСПК посчитали, что за январь 2017 года было совершено 2,4 млн трансакций по картам «Мир», а в июне этот показатель достиг 14,3 млн. Наибольший рост пришелся на февраль: по сравнению с январем число операций увеличилось на 87,5%. В марте рост составил 66%, в апреле — 26%, в мае — 30%, и, наконец, в июне — 43%. Доля системы «Мир» на рынке платежных систем по числу выпущенных карт составила 5%. По данным ЦБ, из 200 млн карт, выпущенных российскими банками, 10,7 млн — национальные. По оценкам Бинбанка, через три года доля карт «Мир» может превысить 40%, а количество трансакций по ним увеличится в десятки тысяч раз.

Чаще всего россияне расплачиваются нацкартами в продуктовых магазинах. По данным НСПК, на продовольственный ритейл приходится 28,9% всех операций по картам «Мир». Еще 6,5% трансакций связано с оплатой мобильной связи, 4,3% совершаются в ресторанах и фастфудах. В аптеках производится 2,3% операций по картам «Мир», в магазинах одежды — 1,5%, а в супермаркетах электроники — только 0,5%.

По словам экспертов, на рост популярности карт «Мир» повлияли, в частности, нефинансовые сервисы. Сейчас технологическая начинка карт НСПК включает в себя транспортное приложение («пластиком» можно расплатиться в автобусах, троллейбусах, метро, оплатить парковку), топливное приложение (можно накопить баллы, расплачиваясь за бензин), геолокацию (определяется местоположение совершения операции), программу лояльности (гражданам начисляется до 50% от суммы операций на карту) и другие опции. К концу 2017 года россияне смогут платить картами «Мир» со смартфонов: НСПК ведет переговоры с Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

Также в России начался и активный перевод бюджетников на карты «Мир»: по закону все граждане, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на карты «Мир» до 1 июля 2018 года.

Впрочем, по данным ВЦИОМа, 25% россиян утверждают, что не видят необходимости в карте «Мир». Еще 20% не понимают, зачем она нужна. 17% респондентов жалуются на отсутствие подробных сведений о карте «Мир», еще 17% вполне хватает уже имеющихся у них банковских карт.

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