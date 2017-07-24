Банк «Открытие» занял лидирующие позиции в рейтинге ведущих цифровых розничных банков России 2017 года по версии международного журнала Global Finance. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

При этом «Открытие» победило сразу в трех номинациях рейтинга по всему региону Центральной и Восточной Европы: «Самый инновационный цифровой банк», «Лучший проект в области информационной безопасности» и «Лучший мобильный банк».

Рейтинг формируется специалистами компании Infosys (мирового лидера в области консалтинга, технологий и аутсорсинга) на основании следующих критериев: результативность стратегии привлечения и обслуживания цифровых клиентов, успешность в переводе клиентов на использование цифровых продуктов, широта продуктовой линейки, экономическая эффективность цифровых проектов, а также дизайн и функциональность интернет-сайта и его мобильной версии.

«Мы рады такой высокой оценке – это одновременно успех и серьезный вызов. Все номинации, в которых мы заняли первое место, отражают философию нашей работы над проектами: инновационность, безопасность и фокус на мобильную экосистему. Эти награды — признание высокого качества наших разработок. – Будущее банковского бизнеса за цифровыми решениями, и мы хотим, чтобы это будущее было комфортным и безопасным для наших клиентов», — отметил исполнительный директор банка «Открытие» Виктор Яковлев.

Журнал Global Finance выходит с 1987 года в 193 странах, его аудитория охватывает 50 000 руководителей высшего звена и финансистов, принимающих ключевые инвестиционные и стратегические решения на уровне международных компаний и финансовых учреждений. Global Finance регулярно публикует рейтинги банков и финансовых организаций, завоевав репутацию надежного источника информации о стандартах качества в мировом финансовом сообществе.

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