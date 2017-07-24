Путин заявил о настороженном отношении к криптовалютам
Реализовать идею создания мировой валюты сейчас мало шансов, но в будущем это возможно. Об этом заявил Владимир Путин в Сочи на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус».
«Идея хорошая, но мало шансов ее реализовать сейчас», — сказал российский президент, отвечая на вопрос о том, как он относится к созданию мировой валюты.
Владимир Путин также добавил, что «есть биткоины, другие всякие валюты, наше отношение сегодня к этому очень настороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере сегодня».
«Вы, наверное, видели, что у нас совсем недавно были очень большие колебания на рынке этих валют (криптовалют — Прим. Ред.), это может привести к очень серьезным потерям тех людей, или тех структур, юридических лиц, которые вкладываются в эти валюты», — считает Путин.
Президент подчеркнул, что «сегодня это сложно реализуемый проект, но в будущем это, конечно, возможно, и если об этом в будущем думать, то в этом смысле ничего даром не пропадет».
Источник: ПРАЙМ