Британская платформа Start Network тестирует возможности технологии распределенного реестра (блокчейн) для противодействия коррупции в сфере благотворительности. Об этом пишет издание HighTech со ссылкой заявление представителей Start Network.

По словам генсека ООН Пан Ги Муна, основными проблемами благотворительных организаций является коррупция и махинации со средствами благотворительных фондов, которые приводят к потере примерно 30% средств.

Технология распределенного реестра позволит фондам отказаться от услуг посредников — банков и других учреждений, ускорит транзакции и снизит риск мошенничества или ошибок

«Существующее партнерство может привести к трансформации методов движения денежных потоков через систему филантропии. Start Network проводит испытания инновационных решений по многим проблемам благотворительной помощи, позволяющих благотворительным агентствам быть более эффективными», — заявил директор Start Network Шон Лоури.

Напомним, в июне Всемирная продовольственная программа задействовала блокчейн Ethereum для реализации программы адресной гуманитарной помощи 10 тысячам сирийских беженцев.

По материалам Forklog

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