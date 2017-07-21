Блокчейн поможет благотворительным организациям противостоять коррупции
Британская платформа Start Network тестирует возможности технологии распределенного реестра (блокчейн) для противодействия коррупции в сфере благотворительности. Об этом пишет издание HighTech со ссылкой заявление представителей Start Network.
По словам генсека ООН Пан Ги Муна, основными проблемами благотворительных организаций является коррупция и махинации со средствами благотворительных фондов, которые приводят к потере примерно 30% средств.
Технология распределенного реестра позволит фондам отказаться от услуг посредников — банков и других учреждений, ускорит транзакции и снизит риск мошенничества или ошибок
«Существующее партнерство может привести к трансформации методов движения денежных потоков через систему филантропии. Start Network проводит испытания инновационных решений по многим проблемам благотворительной помощи, позволяющих благотворительным агентствам быть более эффективными», — заявил директор Start Network Шон Лоури.
Напомним, в июне Всемирная продовольственная программа задействовала блокчейн Ethereum для реализации программы адресной гуманитарной помощи 10 тысячам сирийских беженцев.
По материалам Forklog
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