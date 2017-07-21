С 16 по 23 июля на старейшем чемпионате по гольфу – турнире The Open – более 200 тыс. болельщиков смогут воспользоваться мобильными платежами.

Платежная система Mastercard предоставила зрителям возможность заказывать и оплачивать еду и напитки через приложение Qkr! with Masterpass, не отвлекаясь от хода игры. Посетители турнира смогут это сделать прямо с трибуны, расположенной возле 9-й лунки. Заказ будет доставлен до их мест в течение нескольких минут.

Приложение Qkr работает на платформе электронных платежей Masterpass, которая позволяет безопасно хранить данные любых банковских карт и выбирать различные платежные опции. С Qkr любители гольфа смогут совершать покупки в одно касание, без необходимости каждый раз вводить данные карты или искать банкомат.

«Мы постоянно ищем новые пути внедрения технологий Masterсard в рамках наших партнерств, чтобы предложить держателям карт Masterсard еще больше возможностей. На спортивном событии, таком как The Open, или на концерте в баре, главное – чтобы было весело, и происходящее захватывало. Для этого мы минимизируем время, проведенное за оплатой или в очередях, чтобы вас ничто не отвлекало», — отметил президент Masterсard в Великобритании и Ирландии Марк Барнетт.

Сервис Qkr также успешно использовался на таких значимых спортивных событиях, как Кубок Америки по футболу и гольф-турнир The Arnold Palmer Invitational.

Приложение Qkr доступно уже на 10 рынках в мире, его функции включают оплату и разделение счета в ресторанах, оплату парковки и заправки автомобиля, заказ еды и напитков с доставкой к месту на стадионах и в кинотеатрах, авторизацию мобильной оплаты в торговых автоматах, оплату школьного питания.

В Великобритании Qkr можно использовать в сетях ресторанов wagamama, ASK Italian, Young’s Pubs, Zizzi, Carluccio’s, Byron, а также в Change Please – социальном проекте, благодаря которому бездомные работают в мобильных кофейнях в Лондоне. В TGI Fridays доступна опция «Bar Tab» – открыть счет в баре и расплатиться в конце вечера можно через смартфон, без необходимости передавать карту бармену.

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