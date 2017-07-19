«Открытие холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Limited не смогли увеличить пакет акций в платежной системе QIWI. Потенциальным покупателям не удалось собрать минимального количества заявок на покупку акций и американских депозитарных акций (ADS) QIWI, говорится в сообщении «Открытия».

Структуры «Открытия» планировали собрать до 24,8 млн акций QIWI класса B (дает право одного голоса против 10 у акций класса А), заплатив $28 за акцию. Минимум, которые они хотели выкупить, — 20,3 млн акций, следует из сообщения. Но на момент окончания оферты (полночь 14 июля 2017 г.) удалось собрать заявки на продажу только чуть менее 0,86 млн акций класса B и 11,7 млн ADS.

По данным годового отчета QIWI, на 17 марта 2017 г. ее капитал был разделен на 15,52 млн акций класса A (10 голосов каждая) и 45,08 млн – класса B (один голос). Таким образом, «Открытие» собиралось купить от 20,3 млн до 24,8 млн акций QIWI за $568–694,2 млн. На начало июня 2017 г. «Открытие холдинг», Otkritie Investments Cyprus и их аффилированные лица владели около 8,85% акций класса B. Если бы оферта была исполнена целиком, их доля в бумагах класса B достигла бы 63,85%, а доля в голосах — 14,4%.

По словам председателя правления «Открытие холдинга» Алексея Карахана, интерес к QIWI у его структуры остался. Число акций QIWI, которые инвесторы предъявили к выкупу, оказалось меньше нижней границы, установленной офертой, — это означает, что выкуп бумаг не осуществляется и доля «Открытия» в QIWI остается неизменной, объясняет он.

В то же время «Открытие» высоко оценивает потенциал стратегического сотрудничества и перспективы дальнейшего развития QIWI. В частности планируется развивать взаимодействие с QIWI в области финтехсервисов.

Ранее в своих материалах QIWI сообщала, что ни она, ни ее менеджмент не собираются участвовать в оферте и продавать акции. Об этом, в частности, говорил исполнительный директор и контролирующий акционер QIWI Сергей Солонин.

Несмотря на то что «Открытие» прекратило тендер на покупку акций QIWI, JPMorgan видит возможность для синергии профильного бизнеса QIWI и «Открытия», говорится в отчете инвестиционного банка.

Источник: Ведомости

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