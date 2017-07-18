Ключевой игрок российского рынка ценных бумаг «Прайм Капитал» запускает онлайн-сервисы открытия ИИС (индивидуального инвестиционного счета) и торговли на фондовых и валютных рынках. Преимуществом новой системы являются простота и скорость онлайн-подключения к полному перечню брокерских услуг.

Специалисты «Прайм Капитал» внедрили сервис открытия ИИС через портал gosuslugi.ru, в партнерстве с компанией RnD Soft усовершенствовали личный кабинет клиента: теперь вся сопутствующая документация формируется онлайн, а ее подписание возможно с помощью смс-кода.

Для клиентов, уже имеющих опыт самостоятельной торговли, «Прайм Капитал» обновил сервис прямого доступа (Direct Market Access, DMA) на Московскую и Санкт-Петербургскую биржи через торговую систему QUIK. Благодаря обновлению, для купили-продажи стал доступен абсолютно любой финансовый инструмент, торгующийся по рыночной цене на биржах. Тарифы по брокерским комиссиям и ставки маржинального кредитования сохранились на прежнем среднем уровне в сравнении с другими брокерскими компаниями, а при достижении определенного оборота по счету клиент получает индивидуальные условия на обслуживание.

«Мы нацелены создать новый мир в сфере брокериджа, в котором каждый финансовый продукт будет тонко настроен под клиента. Мы понимаем, что живем в эпоху диджитализации и стремимся внедрять технологические новации в каждую из наших услуг. Надеюсь, инвестиции вместе с нами создадут счастливое будущее не только нашим текущим клиентам, но и всем, кто ценит в финансовых инструментах безопасность, надежность и доступность», — отметил гендиректор ООО «ИК «Прайм Капитал» Дмитрий Баркалов.

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