Объединение Ассоциации региональных банков (ассоциация «Россия») и Ассоциации российских банков (АРБ) может быть целесообразно на фоне консолидации финансовой системы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам, президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.

Анатолий АксаковСегодня крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, банк ФК «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк и Бинбанк — объявили о своем выходе из АРБ из-за несогласия с политикой организации. Кредитные организации также потребовали освободить от должности главу АРБ Гарегина Тосуняна. Объявившие о выходе из АРБ банки также не исключили создания нового профессионального объединения или преобразования действующих объединений в целях развития банковского сектора и взаимодействия с ЦБ и органами власти.

«Я сожалею, что это произошло (выход нескольких банков из АРБ. — Прим. Ред.), и хотел бы, чтобы АРБ продолжала свое развитие и работу в интересах банковского сообщества. Что касается объединения двух ассоциаций — это возможный вариант, на самом деле напрашивающийся», — сказал Аксаков.

Анатолий Аксаков также отметил, что вопрос об объединении двух ассоциаций был поставлен еще 10 лет назад, а консолидация финансового сектора и появление мегарегулятора в лице Банка России говорит в пользу такого объединения.

По словам президента ассоциации «Россия», еще 10 лет назад он встречался с Торсуняном и предлагал объединить две ассоциации, но тогда и само сообщество не принимало эту идею, и сам Тосунян был против, утверждает Аксаков.

«Сейчас, когда идет консолидация системы, я считаю, что вообще должна быть ассоциация, которая объединяет не только банковское сообщество, но и все финансовое сообщество, — говорит Аксаков. — Очевидно, важна была объединительная позиция всего финансового сообщества для конструктивного взаимодействия с Центральным банком. С этой точки зрения я поддерживаю идею объединения Ассоциации региональных банков и АРБ, и полагаю, что могли бы и другие организации финансового сообщества войти в такое объединение и тем самым эффективно взаимодействовать с Центральным банком».

Глава АРБ Гарегин Тосунян считает, что выход банков из состава ассоциации не должен глобально сказаться на ее деятельности.

«Ассоциация дорожит каждым членом. И, конечно же, уход любого члена — это для ассоциации всегда болезненно, независимо от того, крупный он или не крупный. Но глобально на деятельности ассоциации я думаю, что не должно сказаться. Но это будет решать совет, как это скажется», — заявил Тосунян.

По материалам RNS

(Всего прочитано 9 раз, из них 4 посещений сегодня)
2