Объединение Ассоциации региональных банков (ассоциация «Россия») и Ассоциации российских банков (АРБ) может быть целесообразно на фоне консолидации финансовой системы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам, президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.

Сегодня крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, банк ФК «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк и Бинбанк — объявили о своем выходе из АРБ из-за несогласия с политикой организации. Кредитные организации также потребовали освободить от должности главу АРБ Гарегина Тосуняна. Объявившие о выходе из АРБ банки также не исключили создания нового профессионального объединения или преобразования действующих объединений в целях развития банковского сектора и взаимодействия с ЦБ и органами власти.

«Я сожалею, что это произошло (выход нескольких банков из АРБ. — Прим. Ред.), и хотел бы, чтобы АРБ продолжала свое развитие и работу в интересах банковского сообщества. Что касается объединения двух ассоциаций — это возможный вариант, на самом деле напрашивающийся», — сказал Аксаков.

Анатолий Аксаков также отметил, что вопрос об объединении двух ассоциаций был поставлен еще 10 лет назад, а консолидация финансового сектора и появление мегарегулятора в лице Банка России говорит в пользу такого объединения.

По словам президента ассоциации «Россия», еще 10 лет назад он встречался с Торсуняном и предлагал объединить две ассоциации, но тогда и само сообщество не принимало эту идею, и сам Тосунян был против, утверждает Аксаков.

«Сейчас, когда идет консолидация системы, я считаю, что вообще должна быть ассоциация, которая объединяет не только банковское сообщество, но и все финансовое сообщество, — говорит Аксаков. — Очевидно, важна была объединительная позиция всего финансового сообщества для конструктивного взаимодействия с Центральным банком. С этой точки зрения я поддерживаю идею объединения Ассоциации региональных банков и АРБ, и полагаю, что могли бы и другие организации финансового сообщества войти в такое объединение и тем самым эффективно взаимодействовать с Центральным банком».

Глава АРБ Гарегин Тосунян считает, что выход банков из состава ассоциации не должен глобально сказаться на ее деятельности.

«Ассоциация дорожит каждым членом. И, конечно же, уход любого члена — это для ассоциации всегда болезненно, независимо от того, крупный он или не крупный. Но глобально на деятельности ассоциации я думаю, что не должно сказаться. Но это будет решать совет, как это скажется», — заявил Тосунян.

По материалам RNS

(Всего прочитано 9 раз, из них 4 посещений сегодня)