С момента старта продаж «Мультикарту» ВТБ24 оформили более 20 тысяч человек. 10 июня ВТБ24 запустил флагманский продукт в линейке своих банковских карт, позволяющий клиентам самостоятельно выбирать бонусную категорию.

Новый продукт заменил всю ранее действующую линейку «пластика» от ВТБ24. Теперь клиенты могут самостоятельно подобрать дебетовую или кредитную карту с одной программой лояльности по своему выбору. При желании бонусную составляющую можно изменить.

Для клиентов доступны различные программы лояльности, предусматривающие накопление бонусов в зависимости от типов транзакций: за повседневные покупки, оплату путешествий, счетов за парковки, АЗС, рестораны и кафе. Также предусмотрены cash-back на весь оборот по карте и возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету до 1,5%.

Так, при зарплате клиента в размере 70 тыс. рублей и объеме ежемесячных операций по карте в 40 тыс. годовой доход от «Мультикарты» составит более 10 тыс. руб. При этом обслуживание карты для клиента будет абсолютно бесплатным.

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