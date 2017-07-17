Криптовалюта биткоин постепенно отыгрывает значительное падение своего курса, наблюдавшееся в конце прошлой недели. По состоянию на 10:30 (МCK) понедельника, 17 июля средневзвешенная цена биткоина поднялась до $2105.

Напомним, несколькими днями ранее биткоин, подобно большинству остальных криптовалют, претерпел существенную коррекцию. Как сообщает Forklog, в моменте средневзвешенный курс опускался до $1846, в то время как на ведущих биржах этот показатель оказывался еще ниже: $1830 на Bitstamp, $1826 на Bitfinex и $1812 на BTC-e.

Начиная с вечера воскресенья (16 июля) курс биткоина начал демонстрировать позитивные тенденции. Одновременно признаки восстановления демонстрируют и другие криптовалюты.

За последние 24 часа увеличилась совокупная капитализация рынка криптовалют. Так, если еще утром в воскресенье ее показатель составлял около $61 млрд, то на момент публикации эта цифра выросла до $71,5 млрд.

Однако общая картина в сравнении с показателями недельной давности по-прежнему остается негативной: ценовые потери первой криптовалюты за последние 7 дней составляют около 18%.

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