В офисах банка «Открытие», обслуживающих юридические лица и индивидуальных предпринимателей, появилась возможность оформить заявку на покупку онлайн-кассы «Эвотор», соответствующей новому порядку №54-ФЗ.

Совместно с компанией «Эвотор» банк предлагает законченное решение для ведения бизнеса — онлайн-кассу, которая в едином компактном корпусе сочетает в себе планшетный компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков и набор USB-портов для дополнительного оборудования. К смарт-терминалу дополнительно можно подключить денежный ящик, пинпад для приема карт, весы и другую периферию.

Онлайн-касса позволяет принимать как наличные, так и платежи по карте, производить приемку товаров и видеть их остатки (облачная база штрих кодов содержит около 2 млн товарных позиций с возможностью ее расширения), анализировать продажи, предоставлять скидки, а также контролировать работу своих торговых точек удаленно через личный кабинет.

Ключевая особенность решения «Эвотор» – это магазин приложений EvoStore, который позволяет расширить функционал устройства под задачи и особенности конкретного бизнеса путем установки соответствующих приложений. Сейчас в магазине можно скачать интеграции с системами товарного, управленческого и бухгалтерского учета, в том числе 1С, МойСклад, «Мое дело», сервисы удаленной сервисной поддержки, программы лояльности, отраслевые приложения.

«Смарт-терминал – перспективный и удобный продукт для сегмента малого бизнеса. Это современная универсальная касса с возможностью установления индивидуальных тарифов по эквайрингу для наших клиентов с сервисом персонального менеджера, который всегда сможет подключиться к решению любых вопросов клиента», — отметил директор Департамента организации продаж малого бизнеса банка «Открытие» Александр Юдин.

«Мы строим открытую экосистему, и рады, что к ней присоединился банк «Открытие». Прежде всего, это позволит увеличить количество точек продаж смарт-терминалов, что особенно важно в преддверии второго этапа реформы 54-ФЗ. Во-вторых, юрлица и индивидуальные предприниматели, пользующиеся услугами банка «Открытие», смогут приобрести доступное решение для автоматизации бизнеса и использовать его с эквайрингом своего банка», – прокомментировал гендиректор и сооснователь «Эвотора» Андрей Романенко.

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