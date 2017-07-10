Законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений на использование средств с платежных карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Банка России по поводу возможного запрета автопереводов с карт «Мир».

Ранее в понедельник газета «Ведомости» сообщила, что ЦБ может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем. Отмечалось, что изданию об этом рассказали человек, знающий это от сотрудника регулятора, два банкира и два участника платежного рынка.

«Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты «Мир», в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе, должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов. Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта «Мир», законодательством не установлено», — прокомментировали в пресс-службе Банка России информацию о возможных ограничениях.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) отметили, что платежная система «Мир» развивает межбанковскую программу лояльности.

«Основная задача НСПК — сделать так, чтобы карты «Мир» были конкурентоспособными, удобными и выгодными для их держателей. Для этого платежная система «Мир» развивает межбанковскую программу лояльности, основанную на сервисе cash-back, различные нефинансовые сервисы, а также удобные и быстрые переводы государственных выплат на счета граждан. Для нас важно, чтобы держатели карт «Мир» осознанно делали выбор в пользу сервисов, которые ему предоставляют государство и национальная платежная система», — сказали в пресс-службе.

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