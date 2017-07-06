Система электронных платежей Assist расширила линейку своих сервисов, предложив рынку комплексное решение по приему банковских карт на доставке. Услуга мобильного эквайринга позволяет принимать платежи в любом месте, где есть интернет, одновременно являясь удобным и бюджетным решением по онлайн-фискализации в соответствии с требованиями закона 54-ФЗ.

Assist бесплатно предоставляет mPOS-терминалы для приема карт и проводит интеграцию платежного ПО с учетной системой клиента. Новый сервис уже оценили такие компании, как DOSTAVKA.guru, ЮниЭкспресс, Почтальон-Сервис, Маркет-Света, Яркий фотомаркет и другие.

Для приема платежей нужен mPOS-терминал и мобильное устройство (смартфон или планшет) с подключенным интернетом. На устройство устанавливается приложение, которое в режиме онлайн взаимодействует с учетной системой. От курьера требуется только ввести в приложении номер заказа – все данные (номенклатура, сумма и пр.) автоматически подгружаются из системы. Если покупатель отказывается от какой-то позиции в заказе, приложение позволяет на месте исключить ее и пересчитать итоговую сумму.

Принимать оплату можно не только по безналичному расчету, но и бонусными баллами и сертификатами (в приложении учитываются программы лояльности), а также наличными деньгами – все данные поступают в учетную программу онлайн, что позволяет упростить мониторинг работы курьеров и их инкассацию.

Передача данных полностью безопасна – сервис сертифицирован по стандарту PCI DSS: номер карты покупателя не хранится ни в терминале, ни на устройстве курьера. Терминал подключается к мобильному устройству через Bluetooth, поддерживает технологию бесконтактной оплаты (включая Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay), считывает карты с обычным чипом и магнитной полосой. В приложении предусмотрена печать кассовых и терминальных чеков в соответствии с требованиями 54-ФЗ. Приложение можно кастомизировать по желанию клиента в соответствии с корпоративными стандартами.

«Наш сервис подходит для всех компаний, которые нуждаются в удобном и бюджетном решении по онлайн-фискализации – мы предлагаем его без абонентской платы, клиент платит только комиссию за эквайринг, и при этом не несет затрат на разработку приложения, настройку взаимодействия с фискальным регистратором или покупку готового решения у других компаний», — отметил руководитель направления мобильного эквайринга группы компаний Assist Петр Семенов.

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