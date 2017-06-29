Олег Тиньков пообещал клиентам рефинансировать все кредиты в случае, если они удалят со своих смартфонов мессенджер Telegram и установят MoneyTalk. Об этом владелец банка «Тинькофф» сообщил в своем Инстаграмме.

«Ты уже удалил #Telegram? Ну тогда тебе в #тинькоффбанк, чтобы получить свои законные деньги за это действо», — написал миллиардер следом, приложив к посту фото с пачками денег.

Ни в пресс-службе банка «Тинькофф», ни в его колл-центре сотрудники оказались не в курсе данной инициативы, сообщает «Лента.ру».

«В «Тинькофф Банке» действует услуга «перевод баланса», благодаря которой с помощью карты «Тинькофф Платинум» можно погасить кредиты в других банках и в течение четырех месяцев не платить проценты», — ответили в пресс-службе организации. Личные посты Олега Тинькова в Инстаграмме представители пресс-службы банка комментировать отказались.

Ранее 27 июня Тиньков демонстративно стер со своего iPhone приложение Telegram, обозвал собственника мессенджера Павла Дурова быдлом, а распространяемую им информацию о том, что Telegram самый защищенный мессенджер, «блевотиной». По словам Тинькова, его достал «левый пиар» Дурова, а сам он, несмотря на то, что скачал Telegram, так им и не воспользовался.

Добавим, что 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился Павлу Дурову и потребовал привести деятельность мессенджера Telegram в соответствие с российским законодательством. Данные о компании, управляющей мессенджером, должны быть предоставлены ведомству для внесения их в реестр ОРИ. 28 июня основатель Telegram Дуров все-так согласился с требованиями Роскомнадзора.

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