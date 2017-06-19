И это несмотря на то, что именно США являются родиной бесконтактной системы мобильных платежей от Apple.

Пользователи платежного сервиса Apple Pay в России активнее пользуются его услугами по сравнению с жителями Соединенных Штатов. Такие данные приводятся в последнем отчете «яблочной» корпорации.

Кроме того, согласно представленным Apple данным, количество операций, проведенных через Apple Pay за 2016 год выросло на 450%.

Еще в сентябре прошлого года самыми активными пользователями Apple Pay были американцы, британцы и китайцы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что в нашей стране Apple Pay заработал осенью 2016 года, а уже к январю 2017 года число совершенных транзакций из РФ через этот сервис платежей превысило число операций из других стран.

Добавим также, что по состоянию на начало этого года Apple Pay признали самым распространенным в США платежным сервисом в розничных продажах. Сегодня он уже представлен в 15 странах, включая нашу страну. Эксперты отрасли объясняют популярность «платежки» от Apple высоким уровнем безопасности использования.

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