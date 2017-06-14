Мобильный оператор «Vodafone Украина» совместно с Mastercard презентовали мобильное приложение Vodafone Pay. С его помощью можно пополнять лицевые счета абонентов сотовой связи, в один клик оплачивать товары и услуги, а также осуществлять денежные переводы, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня мы превращаем смартфон любого украинского абонента в мобильный кошелек и делаем мировые технологии доступными для каждого украинца, который загрузит это приложение», — отметила гендиректор «Vodafone Украина» Ольга Устинова во время сегодняшней презентации проекта в Киеве.

По ее словам, приложение совместимо с любыми операционными системами на мобильных телефонах. Безопасность приложения будет обеспечиваться с помощью двойной верификации пользователя — через PIN-код, отпечаток пальца, а также через уникальное слово-пароль.

«Vodafone Украина» (ПрАО «ВФ Украина»), будучи частью международной группы МТС, является вторым по величине оператором мобильной связи на Украине. По состоянию на конец 2016 года абонентская база компании насчитывала почти 21 млн человек по всей стране. Также у оператора около 500 магазинов на территории Украины.

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