В минувший понедельник на WWDC 2017 корпорация Apple анонсировала операционную систему iOS 11. Главная особенность новой «яблочной операционки» в том, что в ней реализована поддержка технологии беспроводной передачи данных (NFC) сторонними мобильными приложениями.

Как ожидается, финальная версия iOS 11 будет доступна уже этой осенью. Никаких ограничений на использование NFC для сторонних разработчиков в новой операционной системе не будет, обещают в Apple. Владельцы современных «яблочных» планшетов и смартфонов смогут получать информацию о продуктах, оставшемся количестве поездок на метро, осуществлять синхронизацию с беспроводными колонками по NFC, а также выполнять сотни других действий.

Отныне у компании Google, судя по всему, появилась возможность сделать платежную систему Android Pay доступной на iPhone и iPad. Кому она может понадобиться, когда на этой платформе уже есть Apple Pay, сказать сложно, но лишней она точно не окажется.

Еще одним интересным применением NFC в iPhone может стать использование мобильного устройства в качестве пропуска на работу, в тренажный зал или любое другое заведение, если оно разместит специальное приложение в App Store. Новшество стало одно из самых желанных, и, нужно признать, неожиданных в iOS 11, поскольку никто и представить себе не мог, что Apple готова пойти на такой шаг.

По материалам AKKet.com

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