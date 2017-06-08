В минувший понедельник на WWDC 2017 корпорация Apple анонсировала операционную систему iOS 11. Главная особенность новой «яблочной операционки» в том, что в ней реализована поддержка технологии беспроводной передачи данных (NFC) сторонними мобильными приложениями.

iOS 11Как ожидается, финальная версия iOS 11 будет доступна уже этой осенью. Никаких ограничений на использование NFC для сторонних разработчиков в новой операционной системе не будет, обещают в Apple. Владельцы современных «яблочных» планшетов и смартфонов смогут получать информацию о продуктах, оставшемся количестве поездок на метро, осуществлять синхронизацию с беспроводными колонками по NFC, а также выполнять сотни других действий.

Отныне у компании Google, судя по всему, появилась возможность сделать платежную систему Android Pay доступной на iPhone и iPad. Кому она может понадобиться, когда на этой платформе уже есть Apple Pay, сказать сложно, но лишней она точно не окажется.

Еще одним интересным применением NFC в iPhone может стать использование мобильного устройства в качестве пропуска на работу, в тренажный зал или любое другое заведение, если оно разместит специальное приложение в App Store. Новшество стало одно из самых желанных, и, нужно признать, неожиданных в iOS 11, поскольку никто и представить себе не мог, что Apple готова пойти на такой шаг.

По материалам AKKet.com

(Всего прочитано 28 раз, из них 28 посещений сегодня)
3