С 1 июня кассы «МОСТРАНСАВТО» по техническим причинам целый месяц не будут продавать и пополнять карту «Стрелка». Об этом сообщает сетевое издание «360tv.ru».

Как уточнили в Министерстве транспорта Московской области, ограничения не распространяются на обмен или возврат.

На сегодняшний день приобрести транспортную карту «Стрелка» в столичном регионе по-прежнему можно в кассах пригородного сообщения, в салонах связи, в отделениях «Почты России», а также у водителей автобусов «МОСТРАНСАВТО».

Напомним также, что пополнить карту можно через личный кабинет и мобильное приложение «Стрелка», интернет-сервисы и устройства самообслуживания банков-агентов, через терминалы QIWI, Европлат и CyberPlat, в салонах связи, а также через платежные системы.

(Всего прочитано 10 раз, из них 1 посещений сегодня)