Российские банки начали устанавливать в мобильных банках рush-уведомления для клиентов, заменяя ими SMS-сообщения. К такому шагу их подтолкнуло постоянное повышение тарифов мобильных операторов, сообщает РБК.

О росте расходов на СМС-уведомления в связи с повышением тарифов несколькими мобильными операторами в последние полгода рассказали участники банковского рынка. «С начала 2017 года свои тарифы на СМС-оповещения поднял Tele2, а с 1 июня поднимает «МегаФон» на 2–11%», — говорит директор по развитию бизнеса компании MFMSolutions (один из лидеров в сегменте услуг информирования для банков) Александр Беляков.

РБК опросил топ-50 банков о цене данных услуг. Информацию о повышении стоимости сервиса в указанный период подтвердили в Сбербанке, ЮниКредит Банке, банке «Ак Барс», Транскапиталбанке, Абсолют Банке, Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) и СМП Банке.

В пресс-службе «МегаФона» заявили, что оператор не поднимал цены в первом квартале 2017 года. «Цены на транзакционные смс от банков останутся на прежнем уровне», — заверили в пресс-службе. Пресс-служба «ВымпелКома» ответила, что оператор не менял цены на базовые сервисы СМС-рассылок с начала 2017 года.

Одна из причин повышения тарифов — снижение доходов операторов на фоне перехода людей в бесплатные каналы общения. Речь идет о мессенджерах, которые сегодня заменяют СМС и звонки.

После неоднократного повышения тарифов ежемесячные расходы банков на СМС-информирование в среднем увеличились на 30%, говорит директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова.

Информирование клиентов банками делится на обязательное и маркетинговое. Так, согласно закону «О национальной платежной системе», с 2014 года банки должны информировать своих клиентов о любых операциях по карте. Остальные же рассылки — на усмотрение банка. Ограничений закона по способу извещения клиента нет, банк определяет это в договоре с клиентом: это могут быть и СМС, и push-уведомления, говорит Виктор Носов, директор департамента развития дистанционных каналов обслуживания ЮниКредит Банка.

В начале апреля 2017 года ФАС признала тарифы на услугу СМС-рассылки «МегаФона», МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» (Tele2) нарушающими закон «О защите конкуренции». Служба обязала компании изменить тарифную политику СМС-информирования.

Однако даже после решения ФАС операторы не поменяли свои тарифы, сообщили РБК в пресс-службах банка «Ак Барс» и Абсолют Банка. Операторы связи подали апелляцию на решение ФАС, а «МегаФон» и вовсе направил своим клиентам информацию о повышении тарифов по услугам СМС-уведомлений с 1 июня этого года.

Все это вынуждает банки снижать свою зависимость от тарифной политики крупнейших сотовых операторов. Одна из главных альтернатив сейчас — установка рush-уведомлений — кратких всплывающих сообщений, которые появляются на экране мобильного телефона. Отправка таких сообщений кредитными организациями осуществляется при помощи мобильного банка. По оценкам MFMSolutions, в настоящее время мобильный банк есть у порядка 40% российских банковских клиентов. В целом же сейчас рush-оповещения рассылают порядка десяти российских банков, однако никто из них полностью от СМС не отказался, говорит Беляков.

Однако рush-сообщения нельзя считать в полной мере альтернативой СМС-сообщениям, так как они не гарантируют доставку сообщения, рассуждает Виктор Носов из ЮниКредит Банка. «Поэтому полный переход на этот канал мы пока не рассматриваем», — говорит банкир.

Параллельно банки развивают и другие каналы коммуникации. Так, Ситибанк начал общаться с клиентами в мессенджере Viber, говорит руководитель управления развития и поддержки электронного бизнеса Ситибанка Елена Скурятина. «Однако стоит отметить, что внедрение новых каналов также обусловлено клиентскими предпочтениями. Мы идем в ногу с рынком и стремимся предоставлять клиентам удобные каналы», — говорит она.

Как говорит Беляков, услуга информирования является одним из источников дохода банков, который им не хочется терять. «Переход на рush позволяет в значительной мере снизить себестоимость уведомлений. Но данный переход — это не только техническая задача, тут очень важно обеспечить качественный и более удобный сервис, за который клиент согласится отдавать ту же годовую плату», — заключает Беляков.

Партнер Bain & Сompany Егор Григоренко уточнил, что использование альтернативных каналов в отдельных клиентских сегментах позволяет экономить до 50–60% общей стоимости обслуживания. «В ряде стран Европы, в частности в Голландии, Великобритании, СМС-информирование ушло в прошлое; там охват клиентских уведомлений через цифровые каналы составляет до 90%», — добавил он.

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