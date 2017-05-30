Национальная система лояльности Price Free опубликовала операционные результаты работы в первом квартале 2017 года. По данным компании, на отчетную дату, 31 марта система вышла в партнерстве с пятью российскими банками, три из которых — финансовые институты общероссийских масштабов.

На сегодняшний день основным продуктом, который Price Free предлагает на рынке сектора B2B в роли агрегатора является вывод финансовых институтов в сегмент лояльности, путем реализации совместных интеграционных проекты с отечественными ритейлерами.

По данным на конец марта, на стороне розницы партнерами системы стали более 40 сетей, 5 из которых по своим операционным и финансовым показателям имеют национальный масштаб. За январь–март, началась работа с 15 новыми ритейлерами, 5 из которых крупные.

Президент президент системы Price Free Сурен Айриян отметил растущий интерес финансового сектора к сфере лояльности.

«Экономика прошла дно. ВВП начал свой рост и мы это чувствуем. Однако, реалии текущей экономической ситуации таковы, что рынок становится все более и более конкурентным. Это заставляет банки все больше и больше присматриваться к сегменту лояльности. Успехи проектов, лежащих в этой области, дают возможность увеличивать степень их привлекательности в глазах текущих клиентов и наращивать число новых», — сказал Айриян.

Руководитель Price Free также сообщил, что эффективный объем продаж (к который вовлечена программа лояльности Price Free) системы вырос за период с отбября 2016 года по март 2017 года практически вдвое. По некоторым проектам индикатор достиг уровня в 150 миллионов рублей за квартал.

Говоря об основных трендах рынка, Айриян делает акцент на инвестиционных возможностях.

«Уверен, что сегодня сегмент набирает обороты. Очень высок спрос на эти продукты среди клиентов. Мы ожидаем, что вторая половина текущего года станет очень важной для рынка: начнет формироваться платформа интереса крупных потенциальных инвесторов к этому сектору. Это именно то, чего мы так долго ждали. Я не исключил бы наступления бума масштабных инвестиций в этот сектор в 2018 году», — подытожил президент Price Free.

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