Финансовое подразделение Ant Financial (принадлежит китайскому онлайн-ритейлеру Alibaba Group), завершило тестирование новой платежной технологии на базе распознавания лиц.

Как сообщает Xinhua, верификация платежа проходит в два этапа: сначала пользователь должен будет отсканировать свое лицо, а затем ввести последние четыре цифры своего мобильного номера. Также система может попросить покупателя пошевелить головой, моргнуть или улыбнуться для дополнительной защиты от мошенничества.

Разработчики уже завершили тестирование новой системы, и теперь биометрическую технологию оплаты смогут опробовать клиенты платежной системы Alipay (входит в Alibaba Group). По словам руководителя подразделения биометрических технологий в Ant Financial Чэнь Цзидона (Chen Jidong), полноценная версия новой системы будет запущена в ближайшем будущем.

Интересно отметить, что а марте 2016 года Amazon заявил о намерении запатентовать технологию верификации онлайн-платежей, которая позволит покупателям оплачивать заказ с помощью селфи. Позднее Alibaba объявила о запуске платежного сервиса VR Pay для онлайн-шоппинга при помощи очков виртуальной реальности, не вынимая смартфона из устройства.

По материалам E-pepper

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